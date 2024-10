Digital-news.it - Serie A 2024 - 2025, Calendario dalla 8a alla 18a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tutta laA Enilive è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co ? esclusiva a. Attiva ora.È il momento di pianificare gli impegni del fine settimana e le prossime trasferte. Sono infatti ufficiali orari, date e programmazione televisiva delle prossime sfide dellaA Enilive che ci accompagneranno finofine del. Per la 8ªdella, l'azione riprende sabato 19 ottobre con due incontri alle 15:00: Como contro Parma e Genoa contro Bologna, entrambi trasmessi in esclusiva su. Alle 18:00 il Milan affronta l'Udinese, partita visibile solo su, mentre alle 20:45 Juventus contro Lazio sarà trasmesso in co-esclusiva sue Sky. Domenica 20 ottobre si apre con Empoli contro Napoli alle 12:30, disponibile in esclusiva su. Alle 15:00, Lecce contro