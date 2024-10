Raccolta gratuita delle olive a Cerveteri: 28 le famiglie assegnatarie (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cerveteri, 9 ottobre 2024- Si è svolta ieri pomeriggio al Palazzo del Granarone l’assegnazione temporanea delle piante di proprietà comunale per la Raccolta delle olive finalizzata all’auto-produzione per uso domestico di olio. Sono 28 le famiglie assegnatarie, che a partire dalla data di oggi, mercoledì 9 ottobre, potranno iniziare le attività di Raccolta dalle cinque piante di cui sono risultate aggiudicatarie. Il frutto delle olive raccolte, potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente a fine domestico e non potrà essere commercializzato per alcun motivo. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024- Si è svolta ieri pomeriggio al Palazzo del Granarone l’assegnazione temporaneapiante di proprietà comunale per lafinalizzata all’auto-produzione per uso domestico di olio. Sono 28 le, che a partire dalla data di oggi, mercoledì 9 ottobre, potranno iniziare le attività didalle cinque piante di cui sono risultate aggiudicatarie. Il fruttoraccolte, potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente a fine domestico e non potrà essere commercializzato per alcun motivo.

