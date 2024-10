Netanyahu ai libanesi: “Liberatevi di Hezbollah o finirete come a Gaza” – VIDEO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Israele sta combattendo una guerra senza quartiere contro Hezbollah e ha messo nel mirino tutti i suoi leader: dopo l’uccisione del capo del quartier generale del movimento Houssein Housseini, i raid israeliani avrebbero ucciso anche Hassan Nasrallah, il neo leader Hashem Safieddine e pure il suo successore designato. L’annuncio di Netanyahu: “Non finite nell’abisso come a Gaza” La morte di Safieddine era stata definita molto probabile da Yoav Gallant, ministro della Difesa israeliana, e poi confermata da Netanyahu nel corso di un inquietante VIDEO-messaggio destinato al popolo libanese. Il premier israeliano ha detto che gli ultimi attacchi hanno pesantemente indebolito Hezbollah e ucciso molti dei capi del movimento terrorista. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Israele sta combattendo una guerra senza quartiere controe ha messo nel mirino tutti i suoi leader: dopo l’uccisione del capo del quartier generale del movimento Houssein Housseini, i raid israeliani avrebbero ucciso anche Hassan Nasrallah, il neo leader Hashem Safieddine e pure il suo successore designato. L’annuncio di: “Non finite nell’abisso” La morte di Safieddine era stata definita molto probabile da Yoav Gallant, ministro della Difesa israeliana, e poi confermata danel corso di un inquietante-messaggio destinato al popolo libanese. Il premier israeliano ha detto che gli ultimi attacchi hanno pesantemente indebolitoe ucciso molti dei capi del movimento terrorista.

