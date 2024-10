La depressione giovanile in futuro si potrà combattere via app: lo studio che fa ben sperare gli esperti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Secondo uno studio condotto su un campione internazionale, alcune app di terapia cognitivo-comportamentale sembrerebbero riportare risultati rilevanti nella promozione del benessere mentale e nella prevenzione dei sintomi depressivi tra i giovani. Per gli esperti ciò può significare l'avvento di strumenti efficaci ed economici per salvaguardare la salute mentale di bambini e ragazzi. Fanpage.it - La depressione giovanile in futuro si potrà combattere via app: lo studio che fa ben sperare gli esperti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Secondo unocondotto su un campione internazionale, alcune app di terapia cognitivo-comportamentale sembrerebbero riportare risultati rilevanti nella promozione del benessere mentale e nella prevenzione dei sintomi depressivi tra i giovani. Per gliciò può significare l'avvento di strumenti efficaci ed economici per salvaguardare la salute mentale di bambini e ragazzi.

