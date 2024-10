It’s Halloween time per GCDS: la collezione fashion ispirata ai film horror (Di mercoledì 9 ottobre 2024) GCDS si prepara ad affrontare Halloween con una nuova e sorprendente capsule collection, ispirata alle icone horror del cinema di Universal Pictures. Il brand, famoso per le sue creazioni originali, continua a stupire con una serie di capi ispirati a celebri mostri della cinematografia, già anticipati durante la sfilata autunno 2024 alla Milano fashion Week. La collezione comprende capi unici che omaggiano personaggi leggendari del cinema horror. Tra questi, spicca Chucky, il temibile bambolotto killer, che appare su T-shirt stampate, felpe e persino cravatte. Dracula, altro protagonista del mondo horror, è rappresentato su un minidress elasticizzato con velo o cristallizzato su un abito senza spalline, dando un tocco gotico ed elegante a queste creazioni. Metropolitanmagazine.it - It’s Halloween time per GCDS: la collezione fashion ispirata ai film horror Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)si prepara ad affrontarecon una nuova e sorprendente capsule collection,alle iconedel cinema di Universal Pictures. Il brand, famoso per le sue creazioni originali, continua a stupire con una serie di capi ispirati a celebri mostri della cinematografia, già anticipati durante la sfilata autunno 2024 alla MilanoWeek. Lacomprende capi unici che omaggiano personaggi leggendari del cinema. Tra questi, spicca Chucky, il temibile bambolotto killer, che appare su T-shirt stampate, felpe e persino cravatte. Dracula, altro protagonista del mondo, è rappresentato su un minidress elasticizzato con velo o cristallizzato su un abito senza spalline, dando un tocco gotico ed elegante a queste creazioni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ColourPop lancia la collezione di Halloween ispirata a “Stranger Things” : e se fosse il must have per l’autunno? - Realizzata con squalane e burro di karité, questa maschera idrata in profondità le labbra, mentre il packaging a forma di waffle aggiunge un tocco di divertimento. Oltre alla palette, troverete anche gloss per labbra, blush a cambiamento di pH e maschere per le labbra, perfetti per ricreare look ... (Metropolitanmagazine.it)