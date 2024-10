Italia, Spalletti svela perché non convoca Politano: il motivo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Luciano Spalletti ha spiegato in conferenza stampa il motivo per cui non convoca un suo ex giocatore, ovvero Matteo Politano. Il Napoli è arrivato alla sosta di ottobre primo in classifica. Nessuno, soprattutto dopo il bruttissimo 3-0 subito allo Stadio Bentegodi contro il Verona di Paolo Zanetti, che Antonio Conte riuscisse ad entrare subito nella testa della squadra partenopea. La chiave di volta è arrivata sicuramente dal calciomercato, vedi gli arrivi di giocatori forti come Lukaku, McTominay e David Neres, ma anche dalle grandi prestazioni di alcuni calciatori che hanno vinto lo scudetto due anni fa. Tra questi bisogna sicuramente inserire Matteo Politano. Lo stesso Antonio Conte ha ribadito più di una volta delle grandi prestazioni dell’ex Inter. Tuttavia, l’attaccante esterno è stato ancora ‘ignorato’ da Luciano Spalletti . Spazionapoli.it - Italia, Spalletti svela perché non convoca Politano: il motivo Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lucianoha spiegato in conferenza stampa ilper cui nonun suo ex giocatore, ovvero Matteo. Il Napoli è arrivato alla sosta di ottobre primo in classifica. Nessuno, soprattutto dopo il bruttissimo 3-0 subito allo Stadio Bentegodi contro il Verona di Paolo Zanetti, che Antonio Conte riuscisse ad entrare subito nella testa della squadra partenopea. La chiave di volta è arrivata sicuramente dal calciomercato, vedi gli arrivi di giocatori forti come Lukaku, McTominay e David Neres, ma anche dalle grandi prestazioni di alcuni calciatori che hanno vinto lo scudetto due anni fa. Tra questi bisogna sicuramente inserire Matteo. Lo stesso Antonio Conte ha ribadito più di una volta delle grandi prestazioni dell’ex Inter. Tuttavia, l’attaccante esterno è stato ancora ‘ignorato’ da Luciano

