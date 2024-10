Femminicidio Caserta, comandante carabinieri Maddaloni: “Mai segnalazioni prima del delitto” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Mai nessuna denuncia, pregresse richieste di intervento in casa dei due o segnalazioni dal vicinato. Le persone sentite a sommarie informazioni non hanno riferito alcun segnale che lasciasse presagire la tragedia". A parlare all'Adnkronos è il capitano Federico Arrigo, comandante della Compagnia carabinieri di Maddaloni titolare delle indagini sul Femminicidio di questa mattina Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Mai nessuna denuncia, pregresse richieste di intervento in casa dei due odal vicinato. Le persone sentite a sommarie informazioni non hanno riferito alcun segnale che lasciasse presagire la tragedia". A parlare all'Adnkronos è il capitano Federico Arrigo,della Compagniadititolare delle indagini suldi questa mattina

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Femminicidio Caserta, comandante carabinieri Maddaloni: "Mai segnalazioni prima del delitto" - (Adnkronos) - "Mai nessuna denuncia, pregresse richieste di intervento in casa dei due o segnalazioni dal vicinato. Le persone sentite a sommarie informazioni non hanno riferito alcun segnale che lasc ... (reggiotv.it)

Appello dell’Interpol per identificare 46 donne trovate morte: quattro casi insoluti in Italia - Dalla "donna con i tatuaggi" alla misteriosa "viaggiatrice" di Prato: "Chiunque abbia informazioni ci aiuti per dare finalmente un nome alle donne scomparse" ... (ilfattoquotidiano.it)

Gabriela Trandafir e la figlia Renata, uccise nel modenese: il marito Salvatore Fusco condannato a 30 anni per il doppio femminicidio - A quasi due anni e mezzo dal doppio femminicidio del modenese, è arrivata la sentenza per Salvatore Montefusco, imprenditore edile di 72 anni che il 13 giugno del 2022 ha ucciso ... (leggo.it)