Al via il ciclo di conversazioni tematiche del giovedì al Museo Civico di Storia Naturale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al via domani, 10 ottobre, presso il Museo Civico di Storia Naturale in via Scalabrini 107, il ciclo di conversazioni tematiche con esperti naturalisti, scienziati e studiosi che apriranno le porte dello spazio espositivo ogni giovedì alle 21.A inaugurare la rassegna, Angelo Battaglia con Ilpiacenza.it - Al via il ciclo di conversazioni tematiche del giovedì al Museo Civico di Storia Naturale Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al via domani, 10 ottobre, presso ildiin via Scalabrini 107, ildicon esperti naturalisti, scienziati e studiosi che apriranno le porte dello spazio espositivo ognialle 21.A inaugurare la rassegna, Angelo Battaglia con

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Venezia Anarchica”, una mostra e un ciclo di incontri - Roma, 9 ott. (askanews) – Quarant’anni fa, nel 1984 (l’anno orwelliano), si teneva nel cuore di una Venezia non ancora stravolta dal turismo di massa, un Incontro Internazionale Anarchico che ha segna ... (askanews.it)

Rapaci del Piacentino e gufo reale, al via ciclo di incontri al museo di storia naturale - Al via domani, 10 ottobre, presso il Museo Civico di Storia Naturale in via Scalabrini 107, il ciclo di conversazioni tematiche con esperti naturalisti, ... (piacenzasera.it)

Torre del Lago (LU) Proseguono a Torre del Lago le Conversazioni sull’opera, la rassegna di incontri dedicati ai capolavori di Giacomo Puccini - Nell' Auditorium Simonetta Puccini di Torre del Lago prosegue il ciclo autunnale di Conversazioni sull'opera, la serie di incontri ideata dalla Fondazione Simonetta Puccini e dedicata alla scoperta e ... (lapilli.eu)