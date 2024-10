Accesso al Puc 'negato', Forza Italia fa ricorso (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Forza Italia Marcianise ha presentato formale ricorso al difensore civico dopo il mancato riscontro alla richiesta di Accesso agli atti presentata nello scorso luglio relativa al Piano Urbanistico Comunale e al successivo sollecito", fa sapere in una nota il gruppo politico."L’ Casertanews.it - Accesso al Puc 'negato', Forza Italia fa ricorso Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Marcianise ha presentato formaleal difensore civico dopo il mancato riscontro alla richiesta diagli atti presentata nello scorso luglio relativa al Piano Urbanistico Comunale e al successivo sollecito", fa sapere in una nota il gruppo politico."L’

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Coppa Italia - Monza e Brescia si giocano l’accesso agli ottavi - Il Brescia è molto ben organizzato e rappresenta un avversario sicuramente fastidioso”. . Proprio l’ex difensore della nazionale sintetizza le aspettative di quest’immediata vigilia in casa brianzola: “Spero, naturalmente, di passare il turno. La gara di Coppa Italia potrà essere l’occasione per chi finora sta giocando meno per conquistare la fiducia del tecnico biancazzurro. (Sport.quotidiano.net)

Scuole tecnico-professionali - Valditara : “Aziende italiane cercano circa 90.000 addetti tecnici formati nel settore pelle e accessori moda” - . L'articolo Scuole tecnico-professionali, Valditara: “Aziende italiane cercano circa 90. 000 addetti tecnici formati all'interno del sistema delle scuole tecnico-professionali. 000 addetti tecnici formati nel settore pelle e accessori moda” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Durante l’inaugurazione del Micam, l’importante fiera internazionale della calzatura, che si sta ... (Orizzontescuola.it)

Scuole tecnico-professionali - Valditara : “Aziende italiane cercano circa 90.000 addetti tecnici formati nel settore pelle e accessori moda - 000 addetti tecnici formati all'interno del sistema delle scuole tecnico-professionali. Durante l’inaugurazione del Micam, l’importante fiera internazionale della calzatura, che si sta svolgendo a Milano, il ministro Valditara ha espresso quanto le aziende italiane necessitano di circa 90. . L'articolo Scuole tecnico-professionali, Valditara: “Aziende italiane cercano circa 90. (Orizzontescuola.it)