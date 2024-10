Viabilità provinciale, Lombardi replica a Forza Italia: “Disponibile ad un incontro istituzionale” (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn riferimento alla programmazione degli interventi sul territorio in materia di Viabilità, il Presidente della Provincia di Benevento ha replicato all’on. Francesco Maria Rubano ed ai Consiglieri Provinciali Anna Iachetta e Vincenzo Fuschini. «Egregio Onorevole, riscontro la Sua cortese lettera del 17 settembre u.s. e, a tale proposito, osservo che la programmazione degli investimenti per la Viabilità provinciale è stata avviata, secondo le disposizioni e lo spirito della legge n. 56 del 2014, con il dialogo e confronto con le rappresentanze istituzionali del territorio, cioè con i Sindaci, che. attraverso la partecipazione all’Assemblea, esprimono il proprio parere sulla manovra di Bilancio e sulla programmazione, e con la Conferenza dei Capigruppo in rappresentanza dei Gruppi Consiliari alla Rocca dei Rettori. Anteprima24.it - Viabilità provinciale, Lombardi replica a Forza Italia: “Disponibile ad un incontro istituzionale” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn riferimento alla programmazione degli interventi sul territorio in materia di, il Presidente della Provincia di Benevento hato all’on. Francesco Maria Rubano ed ai Consiglieri Provinciali Anna Iachetta e Vincenzo Fuschini. «Egregio Onorevole, riscontro la Sua cortese lettera del 17 settembre u.s. e, a tale proposito, osservo che la programmazione degli investimenti per laè stata avviata, secondo le disposizioni e lo spirito della legge n. 56 del 2014, con il dialogo e confronto con le rappresentanze istituzionali del territorio, cioè con i Sindaci, che. attraverso la partecipazione all’Assemblea, esprimono il proprio parere sulla manovra di Bilancio e sulla programmazione, e con la Conferenza dei Capigruppo in rappresentanza dei Gruppi Consiliari alla Rocca dei Rettori.

