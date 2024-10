Vaccini, Gsk: “Dati positivi su anti-sinciziale adulti, protegge per 3 stagioni” (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Risultati positivi per il vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv), che dimostrano protezione per tre stagioni complete anche nelle persone a maggior rischio. Il gruppo farmaceutico Gsk ha annunciato oggi nuovi Dati dello studio di fase III AReSVi-006(Adult Respiratory Syncytial Virus) che valuta l'efficacia di una singola dose di Arexvy – vaccino adiuvato, ricombinante Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Risultatiper il vaccino contro il virus respiratorio(Rsv), che dimostrano protezione per trecomplete anche nelle persone a maggior rischio. Il gruppo farmaceutico Gsk ha annunciato oggi nuovidello studio di fase III AReSVi-006(Adult Respiratory Syncytial Virus) che valuta l'efficacia di una singola dose di Arexvy – vaccino adiuvato, ricombinante

Mezzo milione dalla tassa di soggiorno. Turismo - dati positivi e soldi da investire - Nei primi sette mesi del 2024 sono già stati incassati circa 290mila euro con un incremento del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2023 e dell’11% rispetto al periodo gennaio-luglio 2019. Si è infatti riunito l’Osservatorio permanente sulla tassa di soggiorno. Un risultato importante e ora si ... (Lanazione.it)

Lenovo Innovation World : presentati i nuovi dispositivi guidati dall’intelligenza artificiale a Berlino - Progettato secondo principi che rafforzano l’identità visiva di Lenovo attraverso l’uso di materiali sostenibili, naturali e di alta qualità, che conferiscono all’area espositiva toni caldi e linee minimali, l’ambiente ideale per accogliere al meglio le più recenti innovazioni dell’ecosistema di ... (Game-experience.it)

L’amaro retrogusto dei dati positivi sul turismo in Italia (di S. Mentana) - . Non sono solo dei freddi dati per addetti ai lavori a raccontare come va l’Italia: il nostro Paese sta da anni affrontando un problema col potere d’acquisto molto evidente che va affrontato il prima possibile. Un dato positivo, ma allora come si coniuga col fatto che in Italia oltre sei milioni ... (Tpi.it)