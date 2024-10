Formiche.net - Usa 2024. Il voto musulmano che (forse) favorisce Trump

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo gli elettori ispano-americani, anche quelli di religione musulmana hanno un peso rilevante nelle elezioni per la presidenza degli Stati Uniti. Sono una minoranza molto influente nel dibattito e programma di governo statunitense. Infatti, la posizione sulla causa palestinese, e il sostegno di Washington a Israele, muovono alcuni voti, anche se non tanti come altri temi, ad esempio l’aborto o l’inflazione. Tuttavia, c’è uno stato – importante in termini di grandi elettori – che ha molti elettori di origine araba, per cui questi argomenti contano abbastanza. In questo senso, Kamala Harris ha un problema e Donaldha un’opportunità , come si legge sul quotidiano Abc.