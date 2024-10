Smile 2: un nuovo inquietante spot con Naomi Scott (Di martedì 8 ottobre 2024) Paramount Pictures ha rilasciato in queste ore un nuovo inquietante spot da Smile 2, l’atteso secondo atto della saga horror di Parker Finn. Il film segue cronologicamente gli eventi del primo capitolo “Smile” uscito nel 2022, ma attraverso gli occhi di una nuova protagonista. Al centro della trama, infatti, c’è una stella della musica (Naomi Scott) che, dopo aver assistito ad un tragico evento, inizia a vivere sulla propria pelle la terribile “maledizione del sorriso“. A meno di dieci giorni dall’esordio in sala, Smile 2 si mostra grazie ad un nuovo spot. Lo trovate qui di seguito. Smile 2 e le note di produzione Smile 2 è stato scritto e diretto da Parker Finn, nel cast oltre a Naomi Scott spiccano i nomi di Rosemarie DeWitt, Kyle Gallner, Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley, Peter Jacobson, Raúl Castillo, Dylan Gelula e Ray Nicholson. Universalmovies.it - Smile 2: un nuovo inquietante spot con Naomi Scott Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Paramount Pictures ha rilasciato in queste ore unda2, l’atteso secondo atto della saga horror di Parker Finn. Il film segue cronologicamente gli eventi del primo capitolo “” uscito nel 2022, ma attraverso gli occhi di una nuova protagonista. Al centro della trama, infatti, c’è una stella della musica () che, dopo aver assistito ad un tragico evento, inizia a vivere sulla propria pelle la terribile “maledizione del sorriso“. A meno di dieci giorni dall’esordio in sala,2 si mostra grazie ad un. Lo trovate qui di seguito.2 e le note di produzione2 è stato scritto e diretto da Parker Finn, nel cast oltre aspiccano i nomi di Rosemarie DeWitt, Kyle Gallner, Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley, Peter Jacobson, Raúl Castillo, Dylan Gelula e Ray Nicholson.

