Sky TG24 Live In Roma 2024: ospiti, eventi e dibattiti - Diretta tv dalle Corsie Sistine

(Di martedì 8 ottobre 2024) Martedì 8 ottobredel complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia a, si terrà SkyIn, trasmesso insu Skya partire9.00 del mattino. L'evento, patrocinato dalla Regione Lazio, ospiterà personalità di spicco tra cui Andrea Abodi, Marina Elvira Calderone, Roberto Gualtieri, Carlo Nordio, Matteo Renzi, Elly Schlein, Matteo Salvini, e altri. Saranno presenti anche volti noti del mondo dello spettacolo come Giovanni Allevi e Alessandro Borghese. Il format mira a discutere temi di attualità come la crisi climatica, l'intelligenza artificiale, e le sfide della politica globale.Completato il parterre diche prenderanno parte a SkyIn, in programma martedì 8 ottobre aalledel complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia.