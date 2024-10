Saturday Night: trailer del nuovo film di Jason Reitman (Di martedì 8 ottobre 2024) Saturday Night: trailer del nuovo film di Jason Reitman Il trailer italiano di Saturday Night in anteprima alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il nuovo film Sony Pictures diretto da Jason Reitman racconta i novanta minuti che hanno preceduto la messa in onda della prima puntata del “Saturday Night Live” l’11 ottobre 1975. Il film sarà al cinema come evento speciale dal 21 al 23 ottobre. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 8 ottobre 2024)deldiIlitaliano diin anteprima alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma. IlSony Pictures diretto daracconta i novanta minuti che hanno preceduto la messa in onda della prima puntata del “Live” l’11 ottobre 1975. Ilsarà al cinema come evento speciale dal 21 al 23 ottobre.

Caddo Lake : il trailer ufficiale del film prodotto da M. Night Shyamalan - È un film Max Original questo inquietante thriller ambientato in una zona di confine tra Texas e Louisiana scritto e diretto da Celine Held e Logan George. Ecco trailer e trama di Caddo Lake, che vedremo prossimamente su Sky. (Comingsoon.it)

Baby Blues Nightmare : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot - Questo elemento introduce una dimensione ludica in un contesto di terrore, offrendo un contrasto intrigante che mantiene alta l’attenzione del giocatore. Questo sistema di gestione del pianto e della fame introduce una nuova dimensione alla strategia di gioco, rendendo ogni scelta e azione ... (Gamerbrain.net)

The Substance : il trailer del film vincitore di Midnight Madness al TIFF - The Substance viene descritto come un grido di denucia a tinte horror contro l’industria dell’intrattenimento, che da sempre alza gli standard di bellezza a discapito di tutto il resto. Facile, no? Se rispetti l’equilibrio… cosa può andare storto? In Italia The Substance sarà nei cinema con ... (Universalmovies.it)