San Marino, Spinelli e Buonguerrieri: "Fratelli d’Italia al lavoro contro la doppia tassazione ai frontalieri" (Di martedì 8 ottobre 2024) “A causa di scelte compiute in passato da Prodi e da governi di centrosinistra, gli ex lavoratori frontalieri italiani a San Marino devono pagare una doppia tassazione. Un’ingiustizia che si è protratta negli anni e contro la quale si è sempre battuta Fratelli d’Italia facendosi carico delle Riminitoday.it - San Marino, Spinelli e Buonguerrieri: "Fratelli d’Italia al lavoro contro la doppia tassazione ai frontalieri" Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “A causa di scelte compiute in passato da Prodi e da governi di centrosinistra, gli ex lavoratoriitaliani a Sandevono pagare una. Un’ingiustizia che si è protratta negli anni ela quale si è sempre battutafacendosi carico delle

Superstrada Rimini-San Marino - pronto il progetto preliminare di Anas : incontro con i cittadini - E’ stato organizzato per mercoledì, 9 ottobre, alle ore 20,45, alla sala della parrocchia della Resurrezione in zona Grotta Rossa l’incontro pubblico promosso dall’amministrazione per illustrare il progetto preliminare di Anas riguardante gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza... (Riminitoday.it)

Calcio femminile - tanti emozioni e gol : poker bianconero contro il San Marino - Il Cesena Femminile rifila quattro reti al San Marino. Bianconere in vantaggio dopo 180 secondi. Cross al bacio di Harvey sul secondo palo, ci arriva Milan che di testa mette dentro. Raddoppio che arriva al 22: cross teso in area di Harvey, ci arriva di nuovo Milan su cui Limardi non può far... (Cesenatoday.it)

Volevano “okkupare” anche la Ue. Salis - Marino e Lucano contro Fitto : è nato il partito anti-Italia - Poi le altre dinamiche sono politiche. L'articolo Volevano “okkupare” anche la Ue. Salis, Marino e Lucano contro Fitto: è nato il partito anti-Italia sembra essere il primo su Secolo d'Italia. . L’appello di Giorgia Meloni alla sinistra E Giorgia Meloni? Che ne pensa? Ieri ha ... (Secoloditalia.it)