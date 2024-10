Rugby femminile, l’Italia prova a risalire il ranking mondiale (Di martedì 8 ottobre 2024) La seconda giornata della WXV ha sorriso finalmente all’Italia, che ha superato di misura il Galles e ora le azzurre hanno messo nel mirino il Sudafrica per provare a chiudere con due successi il torneo. E la vittoria con le britanniche ha smosso la classifica mondiale della squadra di Nanni Raineri, che ora punta al settimo posto. Il ranking femminile, infatti, vede l’Inghilterra confermata al primo posto, che allunga di pochissimo sul Canada, secondo. Il podio si chiude con la Nuova Zelanda, che ha perso con le britanniche e perde contatto con le prime due della classifica. Fuori dal podio c’è la Francia, quarta, mentre al quinto posto c’è la Scozia. Classifica che non si muove scendendo, con l’Irlanda sesta e l’Australia settima, con le oceaniche che però hanno guadagnato 0,34 punti. All’ottavo posto gli USA, seguiti proprio dall’Italia. Oasport.it - Rugby femminile, l’Italia prova a risalire il ranking mondiale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La seconda giornata della WXV ha sorriso finalmente al, che ha superato di misura il Galles e ora le azzurre hanno messo nel mirino il Sudafrica perre a chiudere con due successi il torneo. E la vittoria con le britanniche ha smosso la classificadella squadra di Nanni Raineri, che ora punta al settimo posto. Il, infatti, vede l’Inghilterra confermata al primo posto, che allunga di pochissimo sul Canada, secondo. Il podio si chiude con la Nuova Zelanda, che ha perso con le britanniche e perde contatto con le prime due della classifica. Fuori dal podio c’è la Francia, quarta, mentre al quinto posto c’è la Scozia. Classifica che non si muove scendendo, con l’Irlanda sesta e l’Australia settima, con le oceaniche che però hanno guadagnato 0,34 punti. All’ottavo posto gli USA, seguiti proprio dal

