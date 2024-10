Bergamonews.it - Produzioni Ininterrotte: il week-end del Festival di letteratura del lavoro

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Crespi d’Adda (Capriate San Gervasio). Proseguono gli appuntamenti della sesta edizione di, ildidel, organizzato dall’Associazione Crespi d’Adda con il contributo di Regione Lombardia e della Provincia di Bergamo. Gli incontri, ospitati all’Unesco Visitor Centre del villaggio operaio Unesco di Crespi d’Adda, in corso Manzoni 18 e ad ingresso gratuito, sono la testimonianza di come il mondo delpuò essere raccontato e interpretato attraverso diverse letture e modalità in un continuum tra passato, presente e futuro. I prossimi incontri. VENERDI’ 11 OTTOBRE – Unesco Visitor Centre di Crespi d’Adda in corso Manzoni 18. – ore 21 / DONNA, VITA, LIBERTA’ (2° incontro) – Un ciclo di incontri condotto da Enzo Galbiati.