Piazza Sant'Onofrio, musica live con volume troppo alto: scattano multa e sequestro (Di martedì 8 ottobre 2024) musica live con volume troppo alto e parti di strada occupate senza autorizzazione. Sono le contestazioni ai danni di un locale di Piazza Sant'Onofrio, nel centro storico, ispezionato nei giorni scorsi dal Nopa della polizia municipale. I vigili hanno disposto il sequestro per cinque giorni della Palermotoday.it - Piazza Sant'Onofrio, musica live con volume troppo alto: scattano multa e sequestro Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)cone parti di strada occupate senza autorizzazione. Sono le contestazioni ai danni di un locale di, nel centro storico, ispezionato nei giorni scorsi dal Nopa della polizia municipale. I vigili hanno disposto ilper cinque giorni della

In Piazza Matteotti una serata all'insegna della musica con 'Le notti di Modena' - Il cuore di Modena si prepara a vivere una serata all’insegna della musica, delle luci e delle emozioni con l’evento “Le Notti di Modena”, che si terrà il prossimo 12 ottobre, dalle 18 alle 24 in Piazza Matteotti. Le Notti di Modena porterà un’atmosfera unica e vibrante, trasformando Piazza... (Modenatoday.it)

Le leboline in piazza - gite in bici - musica e il censimento del cervo al bramito : gli eventi del 28 settembre - È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. it. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a redazione@arezzonotizie. Gli eventi di oggi Arezzo - In. Ecco gli eventi di oggi, ... (Arezzonotizie.it)

Torna ‘Luci della città’ - spettacoli e musica in piazza San Francesco a Bologna : ecco quando - Il programma Tre serate che vedranno alternarsi sul palcoscenico l'ironia del giornalista Beppe Severgnini, la comicità di Vito e la voce di Ginevra Di Marco (gli spettacoli iniziano alle 19. Sabato 5 ottobre La serata finale di sabato 5 ottobre è affidata alla voce di Ginevra Di Marco in ... (Ilrestodelcarlino.it)