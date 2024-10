PerSo, focus su Palestina e Israele: Moni Ovadia parla di pace (Di martedì 8 ottobre 2024) È in programma mercoledì 9 ottobre, alle 18, al PostModernissimo, a Perugia, l'attesa ceriMonia di premiazione, condotta da Caterina Fiocchetti e Giulia Zeetti, in cui saranno proclamati i vincitori di tutte le categorie di concorso di questa decima edizione del PerSo – Perugia Social Film Perugiatoday.it - PerSo, focus su Palestina e Israele: Moni Ovadia parla di pace Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) È in programma mercoledì 9 ottobre, alle 18, al PostModernissimo, a Perugia, l'attesa ceria di premiazione, condotta da Caterina Fiocchetti e Giulia Zeetti, in cui saranno proclamati i vincitori di tutte le categorie di concorso di questa decima edizione del– Perugia Social Film

FEMMINILE: LA VITTORIA COL COMO ARCHIVIA LE DELUSIONI PASSATE - Di solito la grandezza di una squadra si vede nei momenti di maggiore difficoltà. Nel weekend appena conclusosi la Fiorentina ha dato prova non solo di avere maturità ma di essere a tutti gli effetti ... (firenzeviola.it)

Il Ciclista, la piattaforma digitale di Gazzetta.it per i cicloamatori - Nella sezione successiva c’è un focus con i consigli dei nostri esperti su salute, allenamento e alimentazione: le ultime tendenze sulla nutrizione, gli errori da non fare, i luoghi comuni da sfatare, ... (gazzetta.it)

All Eyes On Me – il focus sul 7° turno di Premier League 2024-25 - Visualizzazioni: 1 Appuntamento e format rinnovati: All Eyes On Me, la rubrica di Calcio Style dedicata alla Premier League, cambia look, ma non la sostanza dando libero sfogo a quella bruciante passi ... (calciostyle.it)