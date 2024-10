Dailyshowmagazine.com - Muestra de Cine Mexicano: immergersi nella cultura messicana

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nelle giornate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre la Casa delma Villa Borghese ha ospitato lade. Si tratta dell’unico spazio in Italia dedicato interamente alma messicano ed è ideata, diretta e organizzata da Cecilia Romo Pelayo. Giunta alla quinta edizione, quest’anno ha il privilegio di avere come ospite d’onore laasta e produttrice Bertha Navarro, figura chiave delma ibero-americano a livello internazionale. Laasta è considerata l’artefice di molte carriere che hanno cambiato lamatografia contemporanea in Messico e all’estero. Grazie a lei ilma messicano ha assunto una posizione maggiormente rilevante sulla scena internazionale, di cui i messicani ne vanno fieri.