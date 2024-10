Cityrumors.it - Milano, temporali per tutto il giorno: scatta allerta arancione. Preoccupa il livello dei fiumi. La situazione

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Piove ae in tutta la Lombardia, ma non solo. Fanno paura i livelli dei, in alcune zone scuole chiuse: gli ultimi aggiornamenti L’avevano previsto ed è arrivato: il maltempo ha fatto svegliare tutti i milanesi, ma non solo, sotto un cielo grondante di pioggia. Fin dalla notte, infatti, i centimetri d’acqua si sono accumulati al suolo e, se già da mezzanotte nella città meneghina era in vigore un’meteo gialla, a partire dalle 6 è diventata: su una scala da 1 a 4, ildi pericolo al momento si attesta a 3. Allarme maltempo a: paura per i livelli dei(cityrumors.it / ansafoto)Secondo le previsioni meteorologiche, il maltempo perdurerà per tutta la giornata e si intensificherà nel pomeriggio. Soprat, l’attenzione è rivolta in primo luogo ai, i cui livelli fanno già paura.