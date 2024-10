MedFilm Festival, la 30° edizione dal 7 al 17 novembre a Roma (Di martedì 8 ottobre 2024) MedFilm Festival 2024 30a edizione 7/17 novembre Nuova edizione per il Festival del cinema del Mediterraneo che festeggia quest’anno il suo trentennale A novembre si riaccendono le luci del MedFilm Festival, il Festival del cinema del Mediterraneo, la più longeva manifestazione cinematografica di Roma che quest’anno tocca uno storico traguardo: la sua 30° edizione. Sono infatti trenta gli anni di presenza e programmazione continuativa dell’unico Festival in Italia dedicato alle cinematografie del Mediteranneo, fondato e diretto da Ginella Vocca, a riprova dell’attualità e centralità di un’idea positiva di Mediterraneo e delle culture che su di esso si affacciano e vivono. Dal 7 al 17 novembre i film e gli eventi del MedFilm Festival animeranno cinema e musei della Capitale. Romadailynews.it - MedFilm Festival, la 30° edizione dal 7 al 17 novembre a Roma Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024)2024 30a7/17Nuovaper ildel cinema del Mediterraneo che festeggia quest’anno il suo trentennale Asi riaccendono le luci del, ildel cinema del Mediterraneo, la più longeva manifestazione cinematografica diche quest’anno tocca uno storico traguardo: la sua 30°. Sono infatti trenta gli anni di presenza e programmazione continuativa dell’unicoin Italia dedicato alle cinematografie del Mediteranneo, fondato e diretto da Ginella Vocca, a riprova dell’attualità e centralità di un’idea positiva di Mediterraneo e delle culture che su di esso si affacciano e vivono. Dal 7 al 17i film e gli eventi delanimeranno cinema e musei della Capitale.

