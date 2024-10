La storia di Massimo Borrelli: da San Nicola alla Renania per mettere in tavola gli insegnamenti di mamma e nonna (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGermania, terra di cuochi. Italiani però. E non poteva essere altrimenti. Sono tanti i ragazzi che decidono di fare questo salto, a volte nel buio, per cercare di dare una svolta alla propria vita e tentare la fortuna in un Paese che, spesso, riesce a dare risposte e soddisfazioni migliori rispetto allo Stivale. Tanti campani che decidono di tentare il salto, tanti sanniti che puntano a superare le Alpi mettendo in campo le proprie conoscenze culinarie, il più delle volte attraverso il cibo più riconosciuto al mondo, la pizza. Ma ce ne sono anche altri che, invece, portano un bagaglio di ricordi e insegnamenti che possono fare la differenza e renderli unici nel proprio genere. E se c’è capacità, alla fine, arriva anche la soddisfazione. E questa storia profuma di Sannio. Anteprima24.it - La storia di Massimo Borrelli: da San Nicola alla Renania per mettere in tavola gli insegnamenti di mamma e nonna Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGermania, terra di cuochi. Italiani però. E non poteva essere altrimenti. Sono tanti i ragazzi che decidono di fare questo salto, a volte nel buio, per cercare di dare una svoltapropria vita e tentare la fortuna in un Paese che, spesso, riesce a dare risposte e soddisfazioni migliori rispetto allo Stivale. Tanti campani che decidono di tentare il salto, tanti sanniti che puntano a superare le Alpi mettendo in campo le proprie conoscenze culinarie, il più delle volte attraverso il cibo più riconosciuto al mondo, la pizza. Ma ce ne sono anche altri che, invece, portano un bagaglio di ricordi eche possono fare la differenza e renderli unici nel proprio genere. E se c’è capacità,fine, arriva anche la soddisfazione. E questaprofuma di Sannio.

