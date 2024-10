Ilgiorno.it - Grande distribuzione. Eurospar, porte chiuse: "Situazione tragica siamo senza stipendi"

(Di martedì 8 ottobre 2024) "La: solo due punti vendita sono rimasti aperti, gli altri sono tutti chiusi e la gente è a casa in cassa integrazione". A parlare è Antonio Brunetti, uno dei dipendenti diche ieri mattina si sono ritrovati davanti al supermercato di viale Belforte 5. Ledel negozio non si sono aperte alle 8, come avviene tutte le mattine dei giorni feriali, ma sono rimastein segno di protesta mentre all’esterno i lavoratori hanno organizzato un presidio. Iniziativa con cui hanno voluto raccontare le difficoltà che si protraggono ormai da mesi, già con la precedente gestione. Quindi lo scorso dicembre era avvenuto il passaggio di insegna da Fantinato Group a, con tre punti vendita che in città avevano cambiato marchio: quello di viale Belforte 5 (area ex Enel), l’altro poco lontano in viale Belforte 99 e quello di via Corridoni.