Gli affari del boss in Brasile e la signora insospettabile che trasportava migliaia di euro nel reggiseno (Di martedì 8 ottobre 2024) Una signora matura e insospettabile, 73 anni e residente a Bagheria, con parecchie difficoltà economiche - tanto da non riuscire a pagare le bollette e fare la spesa e da essere costretta a impegnare pure dei gioielli - che, però, avrebbe interpretato alla perfezione la parte dello spallone Palermotoday.it - Gli affari del boss in Brasile e la signora insospettabile che trasportava migliaia di euro nel reggiseno Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Unamatura e, 73 anni e residente a Bagheria, con parecchie difficoltà economiche - tanto da non riuscire a pagare le bollette e fare la spesa e da essere costretta a impegnare pure dei gioielli - che, però, avrebbe interpretato alla perfezione la parte dello spallone

Gli affari del boss in Brasile e la signora insospettabile che trasportava migliaia di euro nel reggiseno - Dossier I retroscena dell’operazione “Arancia” Rosa Anna Maria Simoncini, 73 anni, madre dell’imprenditore Giuseppe Bruno finita ai domiciliari, avrebbe avuto un ruolo fondamentale per riciclare il de ... (mondopalermo.it)

Video – Il Paradiso della Signore, anticipazioni 9 ottobre 2024: Guarnieri contro Tancredi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Daphne Selfe, top model a 96 anni: «Mi mantengo in forma con broccoli e champagne» - Con quei suoi lunghi capelli bianchi e il sorriso dolce, quando Daphne Selfe è tornata a sfilare in passerella nel 1998, all’età di 70 anni, è diventata un’icona fashion, con ingaggi per Vogue e Dolce ... (corriere.it)