Ftx, gli ex clienti riavranno i loro soldi (Di martedì 8 ottobre 2024) Un giudice statunitense ha autorizzato il piano per risarcire le persone che hanno perso il loro denaro con il fallimento della piattaforma di criptovalute Wired.it - Ftx, gli ex clienti riavranno i loro soldi Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un giudice statunitense ha autorizzato il piano per risarcire le persone che hanno perso ildenaro con il fallimento della piattaforma di criptovalute

Scandalo : i clienti compravano farmaci online - i dati sulla loro salute finivano a Meta - Gli utenti che accedevano ai siti per acquistare medicinali e che prestavano il consenso sui cookie non erano consapevoli che, così facendo, stavano anche autorizzando la condivisione automatica dei propri dati personali con i social network. Dopo accurate verifiche, il garante ha deciso di ... (Thesocialpost.it)

In manette due giovani pusher : nei loro telefoni trovati i numeri dei clienti - Due trentenni clandestini, originari del Marocco, sono stati arrestati a Lumezzane con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti; erano ospitati nell'appartamento di un connazionale in via Martin Luther King, situato al quarto piano di una palazzina. È lì che i militari hanno fatto... (Bresciatoday.it)