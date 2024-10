Elezioni del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno: il presidente uscente Ventavoli il più votato (Di martedì 8 ottobre 2024) I Consorzi di Bonifica della Toscana rinnovano i loro organismi direttivi. Tra sabato e domenica scorsi si sono chiuse le operazioni di voto in tutta la regione. Al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, dove correva un’unica lista, sono andati alle urne 2.354 votanti fra persone fisiche e Pisatoday.it - Elezioni del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno: il presidente uscente Ventavoli il più votato Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) I Consorzi didella Toscana rinnovano i loro organismi direttivi. Tra sabato e domenica scorsi si sono chiuse le operazioni di voto in tutta la regione. Aldi, dove correva un’unica lista, sono andati alle urne 2.354 votanti fra persone fisiche e

Consorzio bonifica è bagarre. Paolo Masetti è il più votato - Le elezioni per il rinnovo del consiglio del Consorzio hanno registrato un’affluenza record con oltre 6617 voti, più del triplo di quanti si presentarono nel 2019. Da parte mia, ho messo il dito nella piaga, la reazione scomposta, illiberale, irrispettosa anche del mio ruolo istituzionale, da parte ... (Lanazione.it)

Acqua - agricoltura e ambiente : con il Consorzio di Bonifica si impara giocando - Al via il progetto Educational per le scuole primarie del territorio: laboratori esperienziali gratuiti e attività pratiche nelle classi. (Ecodibergamo.it)

Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno : sindaci al voto per il rinnovo dell'assemblea consortile - Alle ore 16 di oggi anche il sindaco Alessandro Ghinelli ha partecipato alle elezioni consortili per la scelta dei 15 membri che andranno a comporre la nuova governance del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. Due i voti espressi: uno come amministratore pubblico, l’altro come privato cittadino. (Arezzonotizie.it)