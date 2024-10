Don Matteo 14: quando inizia, anticipazioni, cast, trama (Di martedì 8 ottobre 2024) La nuova stagione di Don Matteo è pronta a tornare con la sua quattordicesima edizione, confermando il grande successo della fiction italiana. Ecco tutte le informazioni su quando inizia, le anticipazioni, il cast e la trama. quando inizia Don Matteo 14? Don Matteo 14 debutta su Rai 1 a partire dal 17 ottobre 2024. La serie continuerà a essere trasmessa in prima serata, con dieci episodi, ciascuno della durata di circa due ore. anticipazioni e trama di Don Matteo 14 La nuova stagione mantiene il classico format che ha reso celebre la fiction: un mix di mistero, giallo e temi spirituali. Don Massimo (interpretato da Raoul Bova), erede del leggendario Don Matteo, continua a risolvere crimini e a supportare la comunità locale, spesso prima della polizia. Superguidatv.it - Don Matteo 14: quando inizia, anticipazioni, cast, trama Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La nuova stagione di Donè pronta a tornare con la sua quattordicesima edizione, confermando il grande successo della fiction italiana. Ecco tutte le informazioni su, le, ile laDon14? Don14 debutta su Rai 1 a partire dal 17 ottobre 2024. La serie continuerà a essere trasmessa in prima serata, con dieci episodi, ciascuno della durata di circa due ore.di Don14 La nuova stagione mantiene il classico format che ha reso celebre la fiction: un mix di mistero, giallo e temi spirituali. Don Massimo (interpretato da Raoul Bova), erede del leggendario Don, continua a risolvere crimini e a supportare la comunità locale, spesso prima della polizia.

Matteo Angeli alza il muro : «Positivo non subire gol. Quest'annata è iniziata con il piede giusto» - La sua crescita è sotto gli occhi di tutti. Matteo Angeli dopo un anno di apprendistato si sta prendendo il Cittadella. O meglio, la leadership della difesa di Gorini. Sempre presente, complice l'infortunio di Negro, il classe 2002 giornata dopo giornata cresce a vista d'occhio e rimpingua il... (Padovaoggi.it)

"Porti chiusi per fare pressioni sugli stati membri" : iniziata la requisitoria a carico di Matteo Salvini - È cominciata l'udienza del processo Open Arms che si celebra a Palermo con imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio Matteo Salvini per aver impedito, nel suo ruolo di ministro dell'Interno, lo sbarco di 147 migranti salvati dalla nave dell'Ong spagnola nell'agosto del 2019... (Agrigentonotizie.it)