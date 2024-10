Dalla Regione oltre 117 milioni di euro per le scuole nel casertano (Di martedì 8 ottobre 2024) oltre 117 milioni destinati alla scuola in provincia di Caserta. Lo annuncia la consigliera regionale Maria Luigia Iodice nel rendere nota la pubblicazione sul Burc della Regione Campania della valutazione delle candidature presentate in occasione della prima sessione 2024 del progetto 'Scuola Casertanews.it - Dalla Regione oltre 117 milioni di euro per le scuole nel casertano Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 8 ottobre 2024)117destinati alla scuola in provincia di Caserta. Lo annuncia la consigliera regionale Maria Luigia Iodice nel rendere nota la pubblicazione sul Burc dellaCampania della valutazione delle candidature presentate in occasione della prima sessione 2024 del progetto 'Scuola

Dalla Regione oltre 9mila euro per l'Oasi felina di Trecate - Ammonta a 9.600 euro il contributo che la Regione Piemonte ha assegnato al Comune di Trecate, che aveva partecipato al bando annuale per progetti legati al benessere degli animali da compagnia con particolare riferimento alla popolazione felina. "Il progetto da noi presentato - spiegano il... (Novaratoday.it)

Progetto teatri nei capoluoghi - dalla Regione Calabria fondi per oltre due milioni - "La Regione Calabria intende sostenere i teatri calabresi attraverso una serie di interventi infrastrutturali che puntino ad innalzare la qualità dei luoghi in cui si fa cultura, ritenendo anche l’ambiente un elemento essenziale dell’offerta culturale. L’intervento rappresenta un importante... (Reggiotoday.it)

Elezioni regionali - la Regione stanzia oltre 9 milioni per le spese - Tra un mese e mezzo l'Emilia-Romagna andrà al voto. Per questo, per mettere in moto la macchina, la Regione ha stanziato 9,45 milioni di euro da trasferire ai Comuni per sostenere le spese elettorali. Risorse che vengono pescate dall'avanzo di amministrazione dell'ente di viale Aldo Moro. A... (Parmatoday.it)