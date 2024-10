Quifinanza.it - Azionario India, mercato in crescita: quali opportunità per gli investitori?

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’economiana sta crescendo rapidamente in un momento in cui il resto del mondo sta rallentando. Molti fattori positivi come una demografia forte, costi del lavoro competitivi, livelli di debito relativamente bassi rispetto ad altri paesi e un ambiente sempre più favorevole per fare business rappresentano importanti motori dia lungo termine per l’. E’ quanto sottolineano Avinash Vazirani e Colin Croft, gestori del fondo JupiterSelect: motorisono intatti? Il primo ministro Narendra Modi, che è di nuovo al timone dopo sei settimane di elezioni generali, ha completato i primi 100 giorni del suo terzo mandato. Ciò ha permesso una continuità politica e Modi ha iniziato ad adottare un approccio pragmatico per lavorare con i suoi alleati di coalizione.