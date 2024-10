Ancora maltempo su Milano, estesa l'allerta meteo arancione: le previsioni (Di martedì 8 ottobre 2024) Non si ferma l’ondata di maltempo che sta imperversando su Milano. Nelle prossime ore la città dovrà fare i conti con altre intense perturbazioni, tanto che la protezione civile della Lombardia ha diramato una allerta codice arancione - rischio moderato, codice di rischio tre su una scala da uno Milanotoday.it - Ancora maltempo su Milano, estesa l'allerta meteo arancione: le previsioni Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Non si ferma l’ondata diche sta imperversando su. Nelle prossime ore la città dovrà fare i conti con altre intense perturbazioni, tanto che la protezione civile della Lombardia ha diramato unacodice- rischio moderato, codice di rischio tre su una scala da uno

Maltempo : esondazione del Lambro a Milano - Vigili del fuoco nel Seveso a Paderno per ponteggio crollato - ]. Maltempo, strade allagate a Milano per esondazione fiume Lambro Dalle [. La pioggia scesa da stamattina è tra i 55 e 60 mm a Milano e in Brianza. Salgono i livelli del fiume Seveso e del fiume Lambro. . . Esondazione in corso dalle 14,30 del fiume Lambro a Milano, nel quartiere Ponte Lambro ad ... (Ilnotiziario.net)

Maltempo a Milano : strade allagate e mezzi Atm deviati. La diretta - Il temporale che ha allagato diverse strade di Milano fin dalle prime ore del mattino di martedì, ha anche costretto Atm ha deviare molti mezzi di superficie. "Il maltempo - ha comunicato l'azienda - sta avendo conseguenze sul servizio dei nostri mezzi in diverse zone della città. Alcune linee... (Milanotoday.it)

Maltempo a Milano - è allerta arancione. Seveso e Lambro hanno raggiunto la soglia di attenzione - L'articolo Maltempo a Milano, è allerta arancione. Tutto questo in un clima freddo come non si sentiva da tempo in città in questo periodo di ottobre. Milano: attesa per l’ondata di piena “Dalle 4 di stanotte fino alle 12 su Milano e in Brianza sono caduti circa 40-50 mm di pioggia”, ha ... (Thesocialpost.it)