Lapresse.it - Agricoltura, Mattarella: “Italia danneggiata da regole chiusura da sapore autarchico”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica Sergio, intervenendo al Convegno nazionale della Coldiretti in occasione dell’80° anniversario di costituzione, si è concentrato in particolare sul settore agricolo: “Saremmo danneggiati da una competizione tra i vari paesi, tramitedidei mercati, quasi di: si chiuderebbero spazi al prevalere della buona qualità. Quella che noi, in ogni campo, assicuriamo”.: “a vertice mercati per qualità prodotti” “La valorizzazione delle produzionine ci vede oggi al primo posto nella UE per prodotti a cui viene riconosciuta la qualità DOP (denominazione origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), STG (specialità tradizionali garantite).