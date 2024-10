Cinemaserietv.it - Trouble, la recensione: travolto da un insolito destino

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il film:, 2024. Creata da: Jon Holmberg. Genere: Documentario. Cast: Commedia, azione. Durata: 98 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix. Trama: Conny, uomo divorziato e un venditore in una grande catena di elettronica che ogni due settimane non vede l’ora di vedere sua figlia Julia, si troverà nel posto sbagliato al momento sbagliato e verrà per errore condannato per un omicidio che non ha commesso ritrovandosi in carcere. A chi è consigliata: Agli appassioni di storie on the road in tutti i sensi: di scoperta del sè, di racconti introspettivi e, soprattutto, di amicizie da custodire. Il catalogo di Netflix si è arricchito di una action-comedy dalle tinte surrealiste di produzione svedese:, sulla piattaforma dal 3 ottobre, che ha rapidamente scalato la classifica della settimana.