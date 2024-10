Tennis Giotto, esordio vincente in Serie A2 femminile e tra le migliori squadre di wheelchair tennis (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il tennis Giotto ha iniziato alla grande il campionato di Serie A2 femminile, conquistando una netta vittoria per 4-0 contro il tennis Training Foligno nella prima giornata. Il debutto assoluto del circolo aretino in questa competizione è stato accolto con entusiasmo dai tanti sostenitori presenti sui campi di casa. La formazione, guidata da capitan Jacopo Bramanti, ha schierato le giocatrici che hanno ottenuto la triplice promozione dalla Serie C alla Serie A2, dimostrando di essere già competitive nella nuova categoria. Il primo punto è stato conquistato da Matilde Mariani, che ha battuto Jasmine De Magistris con un netto 6-2, 6-0. Il secondo singolare ha visto Camilla Gennaro prevalere in un combattuto match contro Chiara Girelli, chiuso al terzo set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3. Lortica.it - Tennis Giotto, esordio vincente in Serie A2 femminile e tra le migliori squadre di wheelchair tennis Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilha iniziato alla grande il campionato diA2, conquistando una netta vittoria per 4-0 contro ilTraining Foligno nella prima giornata. Il debutto assoluto del circolo aretino in questa competizione è stato accolto con entusiasmo dai tanti sostenitori presenti sui campi di casa. La formazione, guidata da capitan Jacopo Bramanti, ha schierato le giocatrici che hanno ottenuto la triplice promozione dallaC allaA2, dimostrando di essere già competitive nella nuova categoria. Il primo punto è stato conquistato da Matilde Mariani, che ha battuto Jasmine De Magistris con un netto 6-2, 6-0. Il secondo singolare ha visto Camilla Gennaro prevalere in un combattuto match contro Chiara Girelli, chiuso al terzo set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3.

