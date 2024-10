Sicilia, Confeuro: “Crisi idrica è cartina tornasole dell’emergenza siccità nel meridione” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “L’avevamo sollecitato alla vigilia del G7 di Ortigia, a Siracusa: bene parlare del rilancio della agricoltura a livello globale ma non si dimentichi l’altra Sicilia, quella che soffre il cambiamento climatico, la Crisi idrica, la siccità. Ma, purtroppo, puntuale come un orologio svizzero, ecco Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “L’avevamo sollecitato alla vigilia del G7 di Ortigia, a Siracusa: bene parlare del rilancio della agricoltura a livello globale ma non si dimentichi l’altra, quella che soffre il cambiamento climatico, la, la. Ma, purtroppo, puntuale come un orologio svizzero, ecco

Cataniatoday.it - Sicilia, Confeuro: “Crisi idrica è cartina tornasole dell’emergenza siccità nel meridione”

Palermo, Faraone in accappatoio protesta per la crisi idrica: “Causata anche da chi governa Sicilia” - Ha cominciato, invece, a chiedere ai sindaci di scavare o riattivare nuovi pozzi solo quando già le dighe erano vuote. “Aldilà dell’aspetto infrastrutturale, in merito al quale abbiamo carenze decennali – prosegue – il problema di questa estate è tutto da addebitare a Renato Schifani. Adesso ... (Leggi la notizia)

Crisi idrica in Sicilia. Schifani: ora i dissalatori - "Con la desertificazione e le mutazioni climatiche dobbiamo cominciare a guardare al riutilizzo delle acque del mare. Ma esponenti di Legambiente sono contrari. Punta sul riutilizzo dell’acqua del mare il governatore siciliano Renato Schifani che, a fronte di una crisi idrica senza precedenti (in ... (Leggi la notizia)

Sicilia, crisi idrica, Federconsumatori plaude alla Corte dei Conti. Il governatore: “Potabilizzare acqua mare scenario contro siccità” - . Il governatore, Renato Schifani, intervenendo al recruting day di Webuild a Palermo per la selezione di 200 persone da inserire in un piano di formazione sull’argomento ha dichiarato, parlando delle soluzioni per affrontare i cambiamenti climatici: “Ormai con la desertificazione e con le ... (Leggi la notizia)