Martina Attili pubblica il nuovo singolo Occhi blu

Occhi Blu è il nuovo singolo di Martina Attili, un racconto intimo che cattura l'emozione dell'ultimo saluto tra un padre e una figlia Occhi Blu è il nuovo singolo di Martina Attili, disponibile da venerdì 4 ottobre per ZooDischi e in distribuzione ADA Music Italy. Occhi Blu è un racconto intimo che cattura l'emozione dell'ultimo saluto tra un padre e una figlia. Nonostante il dolore e la tristezza dell'addio, ad emergere con forza sono la tenerezza e la cura per gli affetti più preziosi. La canzone celebra l'amore e le connessioni più profonde, attraverso un dialogo ricco di riferimenti ai piccoli gesti quotidiani. L'arrangiamento, dominato dal pianoforte, amplifica l'intensità emotiva del brano, lasciando spazio all'interpretazione toccante di Martina Attili, che torna con la sua voce di una delicatezza eterea.

