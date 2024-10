Lorenzo Spolverato aggressivo con Helena al GF: prima le stringe una gamba, poi parla di “maniere forti” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Rischia di diventare eccessivo l’atteggiamento di Lorenzo Spolverato nei confronti di Helena Prestes. Infastidito dalle attenzioni della donna - nei confronti della quale l’interesse è evidentemente scemato - il concorrente del Grande Fratello si è lasciato andare a una serie di azioni discutibili. Fanpage.it - Lorenzo Spolverato aggressivo con Helena al GF: prima le stringe una gamba, poi parla di “maniere forti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Rischia di diventare eccessivo l’atteggiamento dinei confronti diPrestes. Infastidito dalle attenzioni della donna - nei confronti della quale l’interesse è evidentemente scemato - il concorrente del Grande Fratello si è lasciato andare a una serie di azioni discutibili.

