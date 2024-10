Thesocialpost.it - La star di Onlyfans Mady Giò indagata per evasione. La replica: “Ho sempre pagato le tasse”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Varese, bufera sull’influencerGio,di, accusata difiscale per 1,5 milioni di euro. La guardia di finanza ha denunciato la giovane, al secolo Filip Madalina Ioana, per aver dichiarato solo 50 mila euro di ricavi a fronte di guadagni milionari. Secondo le indagini, la sua residenza fiscale resta in Italia, nonostante lei affermi di essersi trasferita in Svizzera.Leggi anche: Chiara Ferragni: i conti in tasca, quanto ha guadagnato e quanto ha perso dopo il Pandoro Gate La: “Hole” L’influencer, con migliaia di follower, hato seccamente: “Hole, sia in Italia sia in Svizzera, mia effettiva residenza dal 2022”. Le Fiamme Gialle, però, hanno scoperto che la donna non avrebbe mai ottenuto una regolare residenza fiscale all’estero.