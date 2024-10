Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 7 al 13 ottobre 2024: Curro e Feliciano vengono feriti

(Di lunedì 7 ottobre 2024) © US MediasetAlta tensione nelle puntate de Lain onda nei prossimi giorni su Rete 4. Il piano di Cruz e Lorenzo messo in atto per eliminarede la Mata va in porto e il ragazzo viene ferito nel corso di una battuta di caccia. A farne le spese però è soprattuttoArcos, che lotta tra la vita e la morte dopo un’incauta operazione eseguita dal medico dei Lujan. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40. Le puntate in diretta e in replica si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. Ecco le. Lunedì 7 e martedì 8Durante una battuta di caccia,colpiti da due spari. Alonso comanda a Manuel di convocare il dottor Sandoval, chirurgo, per esaminare