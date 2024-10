La Amerigo Vespucci arriva a Darwin inaugurata tappa australiana e Villaggio Italia

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Grande successo per la nave scuola della Marina Militarena,, approdata per la prima volta nella storia a, in Australia. Dopo 35.000 miglia e 460 giorni di navigazione, la "nave più bella del mondo" ha raggiunto la capitale del Territorio del Nord, accolta da migliaia di persone desiderose di ammirarla. Ad accompagnare la nave, lo ‘Spirito di Stella’, il primo catamarano completamente accessibile impegnato nel tour mondiale nell'ambito del Progetto "WoW" - Wheels on Waves - Ruote sulle Onde - Around the World 2023-2025.