J K Simmons e sua figlia Olivia star del film 109 Billion Followers

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Saranno J.K.e suai protagonisti di un nuovointitolato 109, ecco i primi dettagli sulla storia. J.K.reciterà accanto allain occasione di un nuovointitolato 109. In precedenza la famiglia del premio Oscar aveva lavorato insieme in occasione del thriller You Can't Run Forever, in cui l'attore aveva il ruolo di un serial killer. Cosa racconterà il109, secondo la sinossi ufficiale, racconterà la storia di una studentessa di cinema che realizza un documentario su un senzatetto, convinto di essere il Trieste Mietitore. Il cameraman della giovane e un improbabile interesse sentimentale aggiungeranno risate e cuore, mentre la sua madre complicata, ma amorevole, aggiunge dramma e