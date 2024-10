Italia, al via il raduno a Coverciano: da valutare Kean, convocato Lucca (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Nazionale Italiana si è radunata nella serata di ieri a Coverciano e nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista delle gare di Uefa Nations League contro Belgio e Israele, entrambe in casa. In mattinata verranno valutate le condizioni dell’attaccante della Fiorentina Moise Kean, che ha accusato una lombalgia. Per questo motivo il CT Luciano Spalletti ha deciso di inserire nella lista dei convocati anche l’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca, che si aggregherà al gruppo nelle prossime ore tornando così a vestire la maglia azzurra sette mesi dopo la prima chiamata, in occasione delle amichevoli negli States con Venezuela ed Ecuador. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Nazionalena si è radunata nella serata di ieri ae nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista delle gare di Uefa Nations League contro Belgio e Israele, entrambe in casa. In mattinata verranno valutate le condizioni dell’attaccante della Fiorentina Moise, che ha accusato una lombalgia. Per questo motivo il CT Luciano Spalletti ha deciso di inserire nella lista dei convocati anche l’attaccante dell’Udinese Lorenzo, che si aggregherà al gruppo nelle prossime ore tornando così a vestire la maglia azzurra sette mesi dopo la prima chiamata, in occasione delle amichevoli negli States con Venezuela ed Ecuador.

