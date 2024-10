Agi.it - Inizia il restauro di Fontana di Trevi e si pensa al ticket

(Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - "Oggiuna manutenzione straordinaria didiche fa parte del programma 'Caput Mundi'. Non è un, è un intervento breve che finirà prima dell'inizio del Giubileo, è una manutenzione straordinaria". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando in Campidoglio l'intervento di manutenzione straordinaria didi. È anche l'occasione per annunciare che "tra un mese verrà istallata una passerella che consentirà ai turisti di vedere il monumento da una prospettiva mai vista". Oltre a consentire di visitare meglio il monumento durante la manutenzione, spiega il sindaco, "ci consentirà di sperimentare la modalità contingentata di fruizione con un numero limitato di persone. La gestione di questo contingentamento ci consentirà di mettere a punto la modalità che poi diventerà la regola.