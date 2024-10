Il tonno sott' olio con la ricetta dello chef che ha rivoluzionato la cucina di mare

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ogni libro di Josh Niland è un evento per gli appassionati didi. Non solo per le ricette, ma per il corredo di informazioni pratiche, suggerimenti e tecniche che raccoglie. L'ultimo, La Bottega del Pesce, edito in Italia da Giunti, non fa eccezione: una collezione di nozioni che rivela «il grande ventaglio di possibilità che esistono quando un pesce viene gestito correttamente, dai momenti iniziali della cattura e del trasporto fino al taglio e alla lavorazione, per fare infine la sua comparsa nel piatto». Il volume è diviso in tre sezioni – Pesca, Taglio, Creazioni – e approfondisce ogni elemento, con l'obiettivo di cambiare l'approccio a questa materia prima ricchissima eppure ancora non impiegata al meglio. Basti pensare che il 50% del pescato viene sprecato.