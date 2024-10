Gamberorosso.it - I pizzaioli illuminati che hanno portato alla ribalta province dimenticate della Campania

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È crescente il fenomeno deiche portano visibilità nei luoghi più interni dellecampane, spesso del tutto sconosciuti o comunque poco frequentati. Tutto è partito con Franco Pepe (miglior pizzaiolo d'Italia secondo la Guida Pizzerie 2025 del Gambero Rosso), in controtendenza all’azione del tempo che voleva un mondo pizza molto centralizzato e, spesso, standardizzato. Diciamocelo pure: nessuno si sognava di andare in quel paesino spento, Caiazzo, oggi divenuto invece meta di curiosi e appassionati da tutto il mondo. Il movimento e l'interessecreato sviluppo, lì dove c’era il nulla, il commercio di piccole botteghe ha preso sempre più vitalità, così come l’apertura di bed and breakfast per accogliere i tanti turisti. Tutto ciò ha fatto molto rumore, e continua a farlo, diventando un modello da inseguire.