“Ha evaso un milione e mezzo di euro: ne dichiarava al Fisco poche migliaia, ma vive nel lusso”: la star di Onlyfans Mady Gio denunciata dalla Finanza (Di lunedì 7 ottobre 2024) star di Onlyfans accusata di evasione fiscale da un milione e mezzo di euro. Si tratta della 29enne di origine rumena Madlina Ioana Filip, in arte Mady Gio nota influencer per adulti, ospite fissa di La Zanzara e guest star in un video di Fabri Fibra. Gli inquirenti hanno rilevato che ad inizio 2022 Mady Gio ha spostato dal varesotto la propria residenza anagrafica in Svizzera, a Lugano. Secondo la Guardia di Finanza “avviata l’apposita attività di verifica, sono risultati mancanti gli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltreconfine”. Sempre secondo la GDF, “affetti, conto corrente e dominio web risultano tutti localizzati in Italia”. È il nucleo GDF di Gallarate (Varese) ad aver iniziato il censimento di influencer e soggetti che operano sul web il cui tenore di vita risulta non coerente rispetto alle dichiarazioni fiscali presentate. Ilfattoquotidiano.it - “Ha evaso un milione e mezzo di euro: ne dichiarava al Fisco poche migliaia, ma vive nel lusso”: la star di Onlyfans Mady Gio denunciata dalla Finanza Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)diaccusata di evasione fiscale da undi. Si tratta della 29enne di origine rumena Madlina Ioana Filip, in arteGio nota influencer per adulti, ospite fissa di La Zanzara e guestin un video di Fabri Fibra. Gli inquirenti hanno rilevato che ad inizio 2022Gio ha spostato dal varesotto la propria residenza anagrafica in Svizzera, a Lugano. Secondo la Guardia di“avviata l’apposita attività di verifica, sono risultati mancanti gli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltreconfine”. Sempre secondo la GDF, “affetti, conto corrente e dominio web risultano tutti localizzati in Italia”. È il nucleo GDF di Gallarate (Varese) ad aver iniziato il censimento di influencer e soggetti che operano sul web il cui tenore di vita risulta non coerente rispetto alle dichiarazioni fiscali presentate.

