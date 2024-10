Femminicidio a Gravina in Puglia, dà fuoco all’auto della moglie poi la uccide a mani nude (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un Femminicidio si è consumato a Gravina in Puglia, provincia di Bari, dove Maria Arcangela Turturo, 60 anni, è stata assassinata dal marito, il 65enne Giuseppe Lacarpia. L’uomo avrebbe dato fuoco all’auto della moglie, che è riuscita a fuggire dal veicolo in fiamme, per poi ucciderla a mani nude. La 60enne dopo essere stata trasporta d’urgenza in ospedale sarebbe riuscita a confidare alla figlia quanto successo prima di morire: «Mi voleva uccidere, ha dato fuoco alla macchina», ha raccontato, prima di spirare a causa delle varie fratture riportate e un arresto circolatorio. Per questo Lacarpia si trova in stato di fermo con l’accusa di omicidio aggravato e premeditato. Lettera43.it - Femminicidio a Gravina in Puglia, dà fuoco all’auto della moglie poi la uccide a mani nude Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Unsi è consumato ain, provincia di Bari, dove Maria Arcangela Turturo, 60 anni, è stata assassinata dal marito, il 65enne Giuseppe Lacarpia. L’uomo avrebbe dato, che è riuscita a fuggire dal veicolo in fiamme, per poirla a. La 60enne dopo essere stata trasporta d’urgenza in ospedale sarebbe riuscita a confidare alla figlia quanto successo prima di morire: «Mi volevare, ha datoalla macchina», ha raccontato, prima di spirare a causa delle varie fratture riportate e un arresto circolatorio. Per questo Lacarpia si trova in stato di fermo con l’accusa di omicidio aggravato e premeditato.

