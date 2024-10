FAMIGLIE D’ITALIA | INSINNA ACCENDE IL PRESERALE DI LA7 COME PORTATORE DI VALORI

Leggi tutta la notizia su Bubinoblog

(Di lunedì 7 ottobre 2024)è il il nuovo game show con Flavio, in onda da lunedì 7 ottobre alle 18.30 su La7. Il meccanismo di gioco è semplice e appassionante. Nessun requisito è richiesto per partecipare ase non la voglia di divertirsi. Il programma mette in gioco duecomposte ciascuna da 5 persone legate tra loro da relazioni di ogni tipo. Sono loro le vere, le più diverse e anche le più rappresentative del nostro Paese chiamate ad indovinare le risposte più popolari a sondaggi su argomenti che hanno a che fare con la vita di ogni giorno. Una fotografia divertente e divertita delle abitudini, che ne svelerà piccole e grandi manie, vizi e virtù. In palio in ogni puntata 10.000 euro e la possibilità, per la famiglia vincitrice, di ripresentarsi a giocare la puntata seguente.