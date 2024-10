Europei di Ciclismo XC Eliminator, Tormena nella storia: l’Azzurra vince il sesto titolo della carriera (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gibilterra – Ha stupito ancora il mondo del Ciclismo l’Azzurra Gaia Tormena. L’atleta tricolore ha vinto il suo sesto titolo europeo della carriera nella specialità XC Elimitator, nella competizione di Gibilterra. Ha aggiunto una splendida medaglia d’oro, accanto al quinto oro mondiale ottenuto ad Allen, in Germania, nello scorso mese di luglio. Una finale straordinaria e perfetta quella di Tormena, che ha completato il percorso di gara in 1’37”00. Alle sue spalle si sono piazzate la danese Line Mygdam di 5”12 (argento) e la cipriota Constantina Georgiou di 5”91 (bronzo). l’Azzurra sta per terminare la sua stagione. In calendario c’è ancora la Coppa del Mondo del 22 ottobre. Foto UEC da federCiclismo.it ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gibilterra – Ha stupito ancora il mondo delGaia. L’atleta tricolore ha vinto il suoeuropeospecialità XC Elimitator,competizione di Gibilterra. Ha aggiunto una splendida medaglia d’oro, accanto al quinto oro mondiale ottenuto ad Allen, in Germania, nello scorso mese di luglio. Una finale straordinaria e perfetta quella di, che ha completato il percorso di gara in 1’37”00. Alle sue spalle si sono piazzate la danese Line Mygdam di 5”12 (argento) e la cipriota Constantina Georgiou di 5”91 (bronzo).sta per terminare la sua stagione. In calendario c’è ancora la Coppa del Mondo del 22 ottobre. Foto UEC da feder.it ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

